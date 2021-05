Il sogno di Gotze: “Voglio giocare al Barcellona con Messi e…”

Parla il campione del mondo con la Germania

Redazione ITASportPress

Campione del mondo con la Germania e una carriera che non è stato come ci si poteva attendere. Eppure Mario Gotze sta vivendo adesso una seconda rinascita al PSV e sogna in grande. Un eventuale cambio squadra per incominciare e poi, perché no, il ritorno con la Nazionale. Intervenuto ai microfoni di 11Freunde, il tedesco ha rivelato quali siano i suoi sogni nel cassetto per il futuro.

DESIDERIO - "Giocare nel Barcellona, in questo Barcellona con Lionel Messi sarebbe un sogno", ha detto apertamente Mario Gotze rivelando il suo desiderio di confrontarsi nella stessa squadra del sei volte Pallone d'Oro. "Voglio giocare di nuovo la Champions League", ha aggiunto il 28enne. Pensieri che, però, non tolgono la sua concentrazione e l'impegno con l'attuale club anche se molto sembra dipendere dal destino di Roger Schmidt, tecnico del Psv: "Se Roger volesse andarsene, mi preoccuperei. Abbiamo concordato con il Psv che ci saremmo seduti per proporgli un'offerta straordinaria".

NAZIONALE - Ma tra i desideri di Gotze c'è anche quello di tornare a far parte della sua Nazionale: "Non lo nascondo. I migliori calciatori tedeschi devono giocare per la Germania altrimenti sarà difficile competere. In tal senso io devo impegnarmi molto se voglio riuscire ad essere richiamato".