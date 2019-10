Il sogno di Karius: “Spero di tornare al Liverpool un giorno…”

I tifosi del Liverpool hanno ancora ben impressa nella mente la notte di Kiev quando nel 2018, in finale di Champions League contro il Real Madrid, anche per colpa dei suoi errori, i Reds vennero sconfitti. Loris Karius, attuale portiere del Besiktas ed ex del club inglese, è stato protagonista in negativo di quella gara e le sue lacrime – e anche le sue papere -, hanno fatto il giro del mondo e spesso continuano ad essere menzionate.

Come riporta il Guardian, però, il portiere ha ammesso di avere un sogno, forse più una speranza: tornare al Liverpool.

RITORNO – “Se giocherò di nuovo per il Liverpool? Ovviamente è un’opzione, una buona possibilità per me di tornare lì. Forse giocherò di nuovo per loro, non si sa ci spero. È presto per dirlo ma magari se non sarà Liverpool sarà un’altra squadra. Non sono preoccupato per il futuro”, ha detto Karius. “La Premier League è il miglior campionato del mondo quindi sarebbe interessante tornare. Se giochi in Inghilterra sei sempre un po’ più sotto i riflettori, ma ora sono in un buon club, quindi vedremo cosa succede alla fine di la stagione”.

RICORDI – Tornando a parlare della finale persa con il Real Madrid: “Non penso più a Kiev, è passato tanto tempo, quasi due stagioni ormai. Ci sono stati tanti fattori. Ho avuto un brutto infortunio e nessuno ne parlava. La gente può dire quello che vuole, non mi preoccupo più davvero”. “Dopo che mi hanno fatto dei controlli ci siamo resi conto della commozione cerebrale, ma intanto la partita si giocava e si ha troppa adrenalina per capirlo. Sono contento che il Liverpool abbia vinto la Champions League l’anno successivo e hanno di nuovo buone possibilità quest’anno, quindi vediamo arriveranno. Parlo ancora con l’allenatore dei portieri e alcuni giocatori Reds”.

AUGURIO – In conclusione una parola sul momento della sua ex squadra: “Adrian? Credo sia un bravo ragazzo. Giocare con davanti una difesa come quella del Liverpool ti aiuta. Sono migliorati molto. Anche quando giocavo io era un reparto solido, ma adesso lo è di più. Spero possano vincere il campionato. La stagione è ancora lunga ma hanno già qualche punto di vantaggio”, ha detto Karius.