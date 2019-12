Il sogno di Paredes: “Preferisco vincere la Libertadores col Boca piuttosto che la Champions o il Pallone d’Oro…”

“L’ho detto molte volte, non voglio tornare al Boca Juniors per ritirarmi”, parola di Leandro Paredes che ha le idee molto chiare. Il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain è da tempo al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero tra l’Europa e il ritorno in Argentina.

Parlando a ESPN, il classe 1994 ex Zenit, ha detto chiaramente cosa vorrebbe in futuro. Parole che stupiscono e non poco: “Mi resta ancora molto tempo in Europa, però voglio tornare nel club in cui sono crescito ed essere ancora in forma. Preferisco tornare al Boca e vincere la Copa Libertadores piuttosto che vincere la Champions League con il Psg e trionfare per il Pallone d’Oro!”

Paredes è cresciuto, infatti, nelle giovanili del Boca Juniors e nel suo cuore c’è e ci sarà sempre il club argentino. Dopo aver vestito le maglie di diversi club italiani, ecco il suo passaggio prima allo Zenit e poi al Psg. Ma nel futuro… ci sarà sicuramente il club del suo cuore.