Il sogno di Santi Cazorla: “Vorrei giocare un’ultima partita con l’Arsenal prima di dire addio al calcio…”

Qualche conto in sospeso con la sorte per Santi Cazorla, calciatore del Villarreal ed ex Arsenal. Lo spagnolo ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Goal nella quale ha confidato di voler tornare a giocare una partita con la maglia Gunners prima di dire addio al calcio.

Il classe 1984 ha parlato della situazione dei londinesi con l’arrivo di Mikel Arteta e ha espresso il desiderio di fare ritorno in Premier League: “Non so se arriverà un giorno un’opportunità del genere, ma vorrei giocare un’altra partita per l’Arsenal prima di finire la mia carriera da giocatore“, ha confessato Santi Cazorla. “Mi dispiace molto di non poter dire addio all’Arsenal per davvero, nel modo giusto. L’Arsenal è stato il club più grande per cui abbia mai giocato. Sono orgoglioso di essere stato un giocatore di quella squadra. Sono particolarmente grato ai fan che mi hanno supportato anche dopo che li ho lasciati. In futuro, vorrei tornare a far parte della famiglia dei Gunners”. E su Arteta: “Ho sempre pensato potesse diventare un grande allenatore. Dopo Wenger per nessun manager è facile allenare l’Arsenal. Non so quanto rimarrà alla guida della squadra ma spero rimanga a lungo e credo possa fare bene”.