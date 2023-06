Il solito Cristiano Ronaldo, il compagno: “Prima di tutti agli allenamenti. Insegna tanto”

"La vita di CR7 è molto seria. Lui la prende sul serio. Si arrabbia quando perde in allenamento nonostante abbia vinto tanti trofei e premi individuali in Europa. Inoltre, arriva ad allenarsi anche prima di molti giocatori", ha spiegato Ghareeb. E sul loro rapporto: "Cristiano mi sostiene tanto. Grazie a lui seguo gli allenamenti con grande entusiasmo. Se sono felice? Mi alleno con CR7, come potrei non esserlo?"