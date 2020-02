Il solito Osvaldo, torna in campo a modo suo: eurogol sfiorato e polemiche. “I fischi? Non me ne frega nulla”

Pablo Daniel Osvaldo è tornato a giocare a calcio. Dopo 4 anni dall’addio al mondo del pallone, l’attaccante ha fatto ritorno in campo con la maglia del Banfield. Quindici minuti di gioco, in una gara decisamente non semplice contro il River Plate, eterno rivale del Boca Juniors, sua squadra del cuore.

Per il centravanti ex anche di Inter, Juventus e Roma tanti fischi ma anche un’occasione incredibile con un pallonetto dalla distanza che gli ha fatto sognora l’eurogol. Al termine del match, come riporta Sky, Osvaldo ha commentato i minuti giocati e l’ambiente trovato: “I fischi dei tifosi del River? Non mi importa un c***o di loro, non me ne frega nulla. Peccato per quel pallonetto perché è uscito veramente di pochi centimetri”. E sulle sue condizioni: “La mia testa adesso è concentrata al 100% sul calcio. Fisicamente pensavo di stare peggio”.