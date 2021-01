Il solito Pepe: il Porto vince ma lui… litiga con un compagno

Il difensore del Porto Pepe si è reso protagonista di un curioso, quanto inatteso, faccia a faccia… con un suo compagno di squadra. Accade tutto dopo la partita del 15° turno del campionato portoghese contro il Farense, per giunta vinto per 1-0 dalla squadra allenata da Conceicao.

Pepe: faccia a faccia con un compagno

Al triplice fischio, come mostrano le immagini diffuse anche via social, Pepe e Mamadou Loum N’Diaye arrivano al contatto fisico. Inizialmente si sono scambiati qualche parola poi, una leggera spinta del senegalese ha acceso maggiormente gli spiriti. Pepe ha reagito in malo modo costringendo i compagni e anche il direttore di gara ad intervenire per dividerli.

Dopo la partita, Mamadu Loum N’Daye si è scusato spiegando che sono fatti che non dovrebbero accadere all’interno di una squadra e che con Pepe non c’è alcun tipo di problema. Chissà se l’ex Real Madrid sarà dello stesso avviso…