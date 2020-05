Il Tianjin Tianhai è fallito e chiede ritiro dal campionato

Il Tianjin Tianhai è fallito. A causa di gravi problemi finanziari l’ex club un tempo allenato da Fabio Cannavaro e nel quale aveva giocato anche Alexandre Pato ha annunciato la bancarotta e ha chiesto il ritiro dal campionato cinese, non ancora iniziato a causa della pandemia di coronavirus.

Anche la Super League Chinese conosce il suo primo fallimento: dopo le indiscrezioni riportate da Beijing News, trova conferma dalla stessa società il crollo finale del club. Il Tianjin Tianhai, alle prese con una grave crisi finanziaria che non gli consentirà di prendere parte al massimo campionato quando questo potrà cominciare, è fallito.

La richiesta della società

Secondo quanto si apprende la società ha già chiesto di ritirare la squadra dal torneo che sarebbe dovuto iniziare a marzo, ma che non si è avviato per i fatti noti dovuti alla pandemia da Covid-19 iniziata proprio nel Paese asiatico con la città di Wuhan come focolaio principale. Già a gennaio 2019 c’era stato qualche segnale particolare con l’arresto del fondatore del gruppo Quanjian e del presidente del club Shu Yuhui. La società era stata tra le prime squadre cinesi a dare spazio a vecchie conoscenze del calcio italiano. Infatti, a suo esordio nel 2017 il Tianjin Tianhai era stato guidato da Fabio Cannavaro in panchina finendo l’annata con un incredibile terzo posto, grazie anche all’inserimento di stelle del calcio mondiale come Alexandre Pato e Axel Witsel, decisamente di un livello superiore alla media di tutta la Super League. Di quella squadra che lottava per le posizioni di vertice, ora, non è rimasto nulla come dimostra la recente salvezza ottenuta nell’ultimo campionato e un totale di 25 punti in 30 gare giocate.