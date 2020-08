Il Tottenham annuncia Hojbjerg: per gli Spurs un messaggio da… Eriksen: “Sapete come prendervi cura dei danesi…”

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E chissà se nelle parole di Christian Eriksen ci sia, in qualche modo, questa volontà. Il calciatore dell’Inter, arrivato dal Tottenham, pare non aver dimenticato gli anni in casa Spurs e con un messaggio d’affetto ha voluto esaltare e augurare una buona esperienza al nuovo acquisto del club inglese Hojberg, suo connazionale.

Eriksen: “Voi sapete come trattare in danesi…”

Nelle scorse ore, il Tottenham ha annunciato il nuovo acquisto Pierre-Emile Hojbjerg, danese e connazionale di Eriksen. Ecco perché, il centrocampista ora all’Inter ha voluto far sentire la sua voce augurando il meglio, forse anche con un pizzico di nostalgia: “Sapete come trattare i danesi. Sono sicuro che farete lo stesso con Hojbjerg”, ha dichiarato il calciatore dell’Inter. Immediata la risposta degli Spurs, che hanno apprezzato il messaggio del talento nerazzurro.

Per Eriksen non una stagione favolosa in maglia Inter. Niente a che vedere con quanto visto in Premier League. Un pizzico di nostalgia per un’avventura sicuramente che rimane indelibile nel suo cuore e nella sua testa.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE