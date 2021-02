Il Tottenham pensa al… dopo Mourinho: in caso di flop c’è Nagelsmann in pole position

José Mourinho e il Tottenham potrebbero dirsi addio molto presto. La crisi di risultati e le aspettative mancate per questa annata potrebbero portare la società inglese cambiare la propria guida tecnica. Difficile ipotizzare un divorzio a stagione in corso, molto più probabile che questo avvenga al termine dell’annata.

Tottenham: addio Mourinho, si pensa a Nagelsmann

Secondo quanto riportato dal Telegraph, in casa Tottenham si sta iniziando a fare un bilancio sulla stagione. Fin qui, però, la posizione in classifica e le poche possibilità di alzare un trofeo, starebbero portando all’idea di un cambio di rotta a partire dalla guida tecnica. Mourinho non è più saldo al timone degli Spurs e la dirigenza potrebbe pensare a Julian Nagelsmann, attuale allenatore del Lipsia. Non è un segreto che al tecnico tededesco e al suo staff piaccia la Premier League e allo stesso tempo il club inglese avrebbe visto il mister come il profilo giusto per portare al successo la squadra.

Molto dipenderà dai risultati di Mourinho nelle prossime uscite. Lo Special One deve vincere e ottenere risultati convincenti, altrimenti…