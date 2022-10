Il Tottenham pressa Conte: contatti per rinnovo di contratto con adeguamento

Quale futuro per il mister italiano?

Redazione ITASportPress

Il Tottenham vuole blindare Antonio Conte. La decisione della società inglese sembra chiara e arriva a seguito delle numerosi voci, delle quali il tecnico ha sempre preferito non parlare per rispetto verso la società, che lo vorrebbero di ritorno alla Juventus in futuro.

Stando a quanto riportato dal Telegraph, gli Spurs vogliono prolungare il contratto dell'allenatore italiano, attualmente in scadenza a giugno prossimo. La pausa per il Mondiale, tra un mese, sembra poter essere il momento giusto per chiudere l'operazione.

Da quanto si apprende dal tabloid inglese, il club di Londra sarebbe pronto a ritoccare anche l'ingaggio dell'ex tecnico dell'Inter verso l'alto. Al momento il lavoro di Conte è sotto gli occhi di tutti col terzo posto in Premier League e un girone di Champions League apertissimo ma che vede gli Spurs al comando con due giornate da disputare. Per questa ragione i vertici del club sembrano assolutamente convinti di voler proseguire con lui anche in futuro.