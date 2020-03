Il Tottenham trema, Kane pronto a dire addio se…

Prime crepe nel rapporto tra Harry Kane e il Tottenham. L’attaccante inglese, attualmente infortunato a seguito di un problema fisico, potrebbe dire addio agli Spurs al termine della stagione.

Lo afferma il Daily Telegraph che fa letteralmente tremare la squadra di José Mourinho. Nonostante i numerosi attestati di stima del portoghese al proprio bomber, al termine della stagione l’attaccante potrebbe decidere di salutare il club di Londra.

Di fondamentale importanza sarà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Se la squadra dello Special One non dovesse riuscirci, per gli Spurs potrebbero esserci delle ripercussioni importanti, anche in ottica mercato. La prima sarebbe proprio l’addio di Kane. Il presidente Levy tenterà di blindare il centravanti con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio superiore rispetto ai 12 milioni di euro che percepisce attualmente ma sarà difficile frenare le big d’Europa che da tempo sono in agguato. Real Madrid, Barcellona e anche Manchester United che sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa al 26enne. Al momento la valutazione del bomber è altissima: si parla di 170 milioni.