Il Trabzonspor ha vinto il campionato turco con tre turni di anticipo

Grande entusiasmo in campo per il settimo titolo della storia

Il Trabzonspor ha vinto il campionato turco per la settima volta nella sua storia. La squadra di Trebisonda nonostante il pari interno contro l'Antalyaspor ha potuto festeggiare il titolo nazionale tre turni prima della fine della stagione. Il Fenerbahce, che è secondo in classifica, è a 9 punti dalla capolista ma è in svantaggio negli scontri diretti. Dopo il fischio finale dell'arbitro tutti i tifosi sono scesi in campo per festeggiare insieme con i giocatori e con l'ex Napoli Marek Hamsik numero 17 della squadra di Trebisonda.