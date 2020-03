Il vicepresidente del Flamengo positivo al coronavirus, tremano Real Madrid e Barcellona: ha incontrato Perez e Abidal

Mauricio Gomes de Mattos, vicepresidente del Flamengo, secondo Tyc Sport sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid-19. L’uomo, nei giorni scorsi ha incontrato i leader dei giganti spagnoli Real Madrid e Barcellona, Florentino Perez, presidente blancos, e Eric Abidal, direttore tecnico blaugrana.

Come mostra il profilo Twitter del dirigente del Flamengo, l’8 marzo Mauricio Gomes de Mattos era presente al Museo del Real Madrid e tra le varie persone ha avuto contatti proprio col patron merengues. Non solo. Cinque giorni prima, aveva visitato Barcellona, ​​dove aveva incontrato il direttore sportivo del club Eric Abidal. Successivamente, l’11 marzo Mattos è stato portato in ospedale e gli sarebbe stato proibito di tornare a Rio de Janeiro per via dei sintomi corrispondenti al coronavirus. Nelle scorse ore, il tampone che ha certificato la positività al Covid-19. Adesso anche Real Madrid e Barcellona tremano. L’emergenza coronavirus si fa sempre più seria in tutta l’Europa.