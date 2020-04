Il Villarreal oltre la distanza: allenamento pubblico… su Twitter

Pochi giorni fa lo aveva fatto il Tottenham, senza mostrare però, più di tanto. Nelle score ore è toccato al Villarreal che ha deciso di condividere gran parte della seduta di allenamento dei propri tesserati con i fan sui social.

La società spagnola, infatti, ha condiviso su Twitter, parte della sessione di allenamento virtuale con tanti giocatori presenti, ognuno rigorosamente nella propria abitazione. Schermo diviso in tante parti e tutti i calciatori monitorati alla perfezione da mister e staff atletico. “La distanza non impedisce un buon allenamento”, ha cinguettato il Sottomarino Giallo raccogliendo tanti like e commenti positivi. Una nuova frontiera di allenamento nell’attesa di poter far ritorno ai centri sportivi delle rispettive città…