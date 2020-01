Il Vissel Kobe parla sempre più spagnolo. Un altro ex campione del mondo nel mirino

Dopo Andres Iniesta e David Villa, il Vissel Kobe è pronto ad accogliere anche Pedro. Lo spagnolo ha ancora sei mesi di contratto con il Chelsea, ma in questa stagione non ha trovato spazio. Sono solamente infatti 12 le presenze con il Chelsea targato Frank Lampard.

Il club giapponese, come riporta Goal, si è fatto avanti proponendo all’ex campione del mondo un contratto molto generoso. Ma quella del Giappone non è l’unica opportunità. Per Pedro infatti si sono fatti avanti anche due club di MLS. L’Inter Miami e i New York City.