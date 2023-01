Il West Ham vince, Ogbonna dedica la vittoria a David Gold: “Ci manca”

A margine del successo in FA Cup sul Brentford, Angelo Ogbonna , difensore italiano del West Ham , e tra i senatori degli Hammers , ha voluto dedicare il risultato a David Gold , comproprietario del club scomparso lo scorso 4 gennaio dopo una brutta malattia.

Sul sito del club inglese, è possibile leggere alcune delle parole del centrale difensivo molto sentite ed emozionanti: "Voglio porgere le mie condoglianze alla famiglia, prima di tutto. Fu il primo a darmi il benvenuto al mio arrivo qui in Inghilterra", ha detto Ogbonna ricordando David Gold. "Veniva sempre al campo d'allenamento: ricordo che il primo anno ci raggiungeva in elicottero, era divertente ma ci faceva anche capire quanto tenesse a noi".

E ancora: "Ci manca e ci mancherà, questa vittoria ottenuta è anche per lui", le sue parole dopo il successo per 1-0 sul Brentford arrivato grazie alla rete di Said Benrahama. Ogbonna ha giocato tutti i 90 minuti della sfida.