In Argentina, dubbi sul futuro di Messi: “Resterà in Francia?”

La Pulce sta facendo flop a Parigi...

Era arrivato con grande entusiasmo a Parigi firmando con il potentissimo Psg di Al-Khelaifi. Eppure, la prima stagione di Lionel Messi in Francia sta andando in modo completamente opposto a quanto previsto. Flop in campionato per quanto riguarda i numeri, disastro in Champions con la recente eliminazione per opera del Real Madrid, con tanto di rigore fallito nel match d'andata degli ottavi.