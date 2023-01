In Belgio sicuri: anche Andrea Pirlo candidato a ruolo di CT dei Diavoli Rossi

Ci sarebbe anche Andrea Pirlo tra i possibili candidati per la panchina del Belgio . A riportare tale informazione è l’autorevole quotidiano belga Het Laatste Nieuws , secondo il quale sarebbe stato proprio il tecnico del Karagumruk, ex Juventus e leggenda del calcio italiano, a proporre la propria candidatura alla federcalcio belga.

La formazione dei Diavoli Rossi è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo l'addio di Roberto Martinez avvenuto immediatamente dopo l'eliminazione dal Mondiale in Qatar. La federcalcio del Paese sta quindi cercando il giusto sostituto. Si era fatto, in passato, il nome di Thierry Henry, già vice nell'ambiente del Belgio e ancora in pole position. Ad oggi, però, anche l’allenatore bresciano sarebbe in lizza.