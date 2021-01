In Francia attaccano Mbappé: “Deve disintossicarsi dal suo calcio. Pensa solo ad umiliare i rivali…”

Jean-Michel Larque non le manda certo a dire a Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain. L’ex leggenda del calcio francese non è per nulla soddisfatto dell’atteggiamento dell’attaccante parigino tanto da criticarne aspramente non solo le prestazioni ma proprio il suo stile di gioco.

“Pensa solo ad umiliare i rivali”

Parlando ai microfoni di RMC Sport, nel corso di Top of the Foot, Jean-Michel Larque ha attaccanto in modo molto forte Mbappé: “Non so cosa abbia nella sua mente e non posso certo fargli un buco dentro per capirlo. Ma sicuramente Mbappé non ha un posto al Psg. Perché fa rabone? Perché fa mille dribbling e rimane sul posto? Il ragazzo ha bisogno di una disintossicazione, una cura per il suo stesso calcio che è totalmente inquinato da mosse inutili”, ha detto la leggenda del calcio francese. “Ciò che dà a un ragazzo come il suo la sua forza è la sua velocità, ma non la vediamo più. Sono curioso di vedere se Pochettino sarà più coraggioso di Tuchel e prenderà una posizione a riguardo. Ad oggi Mbappé ha bisogno di schiarirsi le idee e guardare alcuni video in cui gioca. Ormai vuole la palla ai suoi piedi per mettere in ridicolo il suo avversario e basta. Ovviamente con la sua velocità riesce a farlo ma spesso poi perde la palla come contro il Marsiglia. Non ho visto le statistiche ma credo abbia perso un numero incredibile di palloni”.