In Francia sicuri, il Psg ha deciso: la porta sarà di Donnarumma

Sciolto il rebus portieri: l'italiano sarà il titolare

"Il dualismo tra me e Navas? Questa situazione deve cambiare la prossima stagione". Erano state queste le parole di GianluigiDonnarumma, portiere del Psg, nelle scorse ore. Adesso, pare che la questione sia già stata decisa. In Francia, precisamente L'Equipe, conferma che il club parigino si è subito mosso per dare una risposta all'estremo difensore.