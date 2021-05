In Francia sicuri: il Psg pianifica prossima stagione con… Messi

Ancora rumors sul futuro de La Pulce

Il Paris Saint-Germain è stato eliminato dalla Champions League dopo il doppio confronto col Manchester City. La risposta della dirigenza al fallimento in Coppa è... Lionel Messi . Giungono, infatti, diverse notizie dalla Francia secondo cui il presidente Al-Khelaifi avrebbe già iniziato a programmare la squadra per la prossima stagione mettendo al centro del progetto La Pulce argentina.

Stando a quanto afferma il quotidiano francese Le Parisien, il club parigino starebbe già pianificando la prossima stagione dando per fatto l'arrivo del numero 10 oggi al Barcellona. Il media transalpino parla anche di contratto biennale con opzione per il terzo anno a cifre astronomiche, superiori a quelle che il club catalano sarebbe in grado di offrirgli. Il sogno del Paris Saint-Germain è quello di vedere un tridente monstre formato da Neymar, Mbappé e, appunto, il sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi. Tra le altre trattative, oltre alla Pulce potrebbe arrivare anche un esterno destro, Emerson Royal, di proprietà dei blaugrana ma in prestito al Betis, e anche un centrocampista.