In Francia sicuri, Neymar al Chelsea: costa “solo” 60 milioni

Sirene inglesi per Neymar . Le nuove recenti critiche arrivate in Francia nei suoi confronti e nei confronti del Psg avrebbero riaperto ai rumors di mercato. Nello specifico a quelli che porterebbero il brasiliano a vestire la maglia del Chelsea di Todd Boehly .

Secondo Le Parisien, infatti, il proprietario del club di Londra, dopo aver già sborsato 500 milioni di sterline in rinforzi per la squadra vuole portare anche un altro rinforzo di lusso che sarebbe stato identificato proprio in Neymar.

Da quanto si apprende dal media transalpino, il magnate statunitense avrebbe incontrato martedì a Parigi il patron del Psg Nasser Al-Khelaifi per parlare di un possibile trasferimento dell'attaccante la prossima estate. Boehly è un grande estimatore del giocatore e non avrebbe percepito nel numero uno dei parigini una grande voglia di trattenere il verdeoro. Si parla anche di cifre. Infatti il Psg per O'Ney chiederebbe solamente 60 milioni di euro. Una somma che la società londinese non si rifiuterebbe di mettere sul tavolo.