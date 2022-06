In Francia sicuri, Zidane si è convinto: sarà l’allenatore del Psg

Non sembrano esserci più dubbi sul futuro del mister

Aria di cambiamento in casa Paris Saint-Germain dove dopo il rinnovo di Mbappé e i movimenti tra i dirigenti, sembra essere arrivato il momento anche della svolta sulla panchina. Addio Mauricio Pochettino, ecco Zinedine Zidane .

L'ex mister del Real Madrid pare essersi convinto. O meglio, pare che sia stata la stessa proprietà del Qatar a strappare il tanto atteso sì. Secondo quanto si apprende da RMC Sport, infatti, nonostante Zidane fosse inizialmente intenzionato a raccogliere l’eredità di Deschamps e diventare il nuovo ct della Francia, i potenti capi del Psg sarebbero riusciti nell'impresa di convincere l'ex stella del pallone. A rafforzare la tesi dell'imminente cambio di allenatore, anche il giornalista Daniel Riolo, ossia colui che prima degli altri aveva anticipato l'arrivo di Lionel Messi al Psg e pure il rinnovo contro ogni pronostico della stellina Kylian Mbappé. E come si dice in questi casi... non c'è due senza tre.