In Germania nasce la ‘Baller League’: il nuovo progetto di Hummels e Podolski

Il kick off è previsto per l’8 gennaio 2024 e nell’attesa i due giocatori hanno svelato qualche dettaglio in più a riguardo in una lunga intervista alla Bild.

"Non vogliamo fare concorrenza alla Bundesliga, che è un marchio affermato, ma solo far appassionare i bambini e i giovani” hanno poi affermato in coro i due ex nazionali.

Hummels ha poi anticipato alcune delle regole rivoluzionarie della 'Baller': “Per noi il fair play sarà molto importante. Se un giocatore rimane a terra per più di 20 secondi, non potrà più tornare in campo in quella partita. Inoltre in ogni partita per due minuti si potrà passare il pallone solo in avanti. Si potrà solo tirare o dribblare, se non ci si riesce si perderà automaticamente il controllo del pallone. Sarà molto elettrizzante per gli spettatori” ha svelato il difensore, mentre l’ex interista ha anticipato la possibilità che “un paio di ex professionisti si rimettano le scarpe da gioco”, per poi non escludere la sua stessa partecipazione alla Baller League.