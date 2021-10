In Germania sicuri: Neuer punta ad altri 10 anni di carriera per emulare Buffon

Il portiere tedesco vuole giocare ancora a lungo

Manuel Neuer vuole emulare Gianluigi Buffon e giocare ancora... per 10 anni . Ne sono convinti in Germania dove SportBild parla apertamente rivolgendosi allo stesso portiere della Nazionale e del Bayern Monaco .

A 35 anni, l'estremo difensore non ha alcuna intenzione di smettere e di cedere il passo alle nuove leve. Al momento per Neuer non è ancora arrivata alcuna proposta di rinnovo col Bayern Monaco con cui ha un contratto valido fino al 2023. Per il giornale tedesco però, la voglia del portiere è quella di proseguire ancora molto a lungo.

EMULARE BUFFON - "Quando ti abbiamo intervistato undici mesi fa, dicesti che non era un obiettivo quello di essere il portiere più longevo, ma che preferivi essere in salute per avere una qualità della vita alta e giocare a tennis", le parole della Bild. "Ora però dici che non è detto che sia finita a 40 anni. Questa frase, caro Manuel, ci dà un'idea di dove sta andando il viaggio. Stai puntando al tuo collega Gianluigi Buffon, che compirà 44 anni a gennaio e difende la porta del Parma. Quindi credi la tua carriera durerà per altri dieci anni, almeno fino ai 45. Anche se non lo ammetterai, Buffon è comunque uno stimolo".