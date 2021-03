In Germania sicuri: Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Borussia M’Gladbach

In vista dell’addio di Marco Rose che da giugno sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, il Borussia Monchengladbach ha scelto chi siederà in panchina nella prossima stagione. Si tratta dell’ex storico centrocampista del Bayern Monaco ma anche di Real Madrid e Nazionale spagnola Xabi Alonso.

Xabi Alonso allenatore del Borussia M’Gladbach

Secondo quanto riportato dalla Bild, il prescelto per guidare il club tedesco che ha eliminato l’Inter nella fase a gironi della Champions League in questa stagione sarebbe Xabi Alonso.

L’ex centrocampista spagnolo, classe 1981, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera da mister. Prima l’esordio nelle giovanili del Real Madrid, poi l’attuale esperienza nella Real Sociedad B, squadra che milita nella Segunda Divison B che – tra le altre cose – si trova al primo posto in classifica. L’ex centrocampista conosce la Bundesliga avendo, da calciatore, vestito la maglia del Bayern Monaco per tre anni (2014-17). Adesso il probabile ritorno in Germania, ma sotto una nuova veste…