In Giappone riparte il calcio e per tifare è pronta…un’app!

Dopo un lungo stop, piano piano il calcio prova a ripartire. L’ha fatto la Bundesliga e a breve anche Serie A e Premier League potranno tornare in campo. Per quanto riguarda il massimo campionato inglese, la data scelta è quella del 17 giugno e il menù offrirà subito una grande classica come Manchester City – Arsenal. La Ligue 1 invece riprenderà ad agosto con la nuova stagione. Dall’altra parte del mondo, anche il Giappone è pronto a ripartire.

Tifare con l’app

Come noto, in tutti i campionati le porte degli stadi rimarranno rigorosamente chiuse e questo ha spinto le società ad inventarsi un modo alternativo per creare l’atmosfera adatta nell’impianto. In Bundesliga qualcuno ha optato per le foto cartonate dei tifosi, ma in Giappone si è pensato a qualcosa di più tecnologico. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb la Yamaha Corporation ha creato un’applicazione che permetterà ai tifosi di tifare da casa. Cori, applausi e anche fischi verranno trasmessi direttamente nell’impianto di gioco grazie ai 50 altoparlanti presenti in ogni struttura.