In Inghilterra sicuri: Cristiano Ronaldo non allenerà il Manchester United dopo il ritiro

Non sembrano esserci possibilità di vedere CR7 allenatore Red Devils dopo il ritiro

Ha ancora tanto da dare al calcio, inglese e internazionale e non sta certo pensando a cosa farà una volta appese le scarpette al chiodo. Eppure, i rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo si erano fatti piuttosto insistenti nelle scorse settimane. I media inglesi, infatti, avevano parlato della possibilità di vedere l'asso portoghese avere un ruolo dirigenziale nel Manchester United , suo attuale club. C'è chi aveva parlato di componente dello staff o addirittura allenatore della prima squadra . Un ruolo che, però, stando al Daily Star , i Red Devils non avrebbero intenzione di affidarli.

Da quanto si apprende il Manchester United avrebbe smentito l'intenzione di offrire un ruolo in panchina al campione portoghese una volta dopo il ritiro. Si era parlato anche della voglia di CR7 di seguire da vicino la crescita di suo figlio Cristiano Junior, giocatore delle giovanili del club, ma per adesso, l'attaccante 36enne sta pensando solo al presente e al campo. Le sue 9 reti in 11 presenze agli ordini di mister Solskjaer lo confermano.