In Inghilterra sicuri: Higuain pensa al ritiro a fine stagione

L'ex Juventus potrebbe appendere gli scarpini al chiodo

Gonzalo Higuain potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021 che avverrà nelle prossime settimane, precisamente il prossimo 8 novembre. La notizia viene data dal Sun che si sarebbe messo in contatto con fonti vicine all' Inter Miami , club con il quale il Pipita avrebbe un altro anno di contratto.

Al netto di pochi, anzi pochissimi exploit, l'avventura di Higuain negli Stati Uniti è stata deludente. I numeri parlano chiaro: 35 presenze e solo 11 gol. Diverse le critiche, soprattutto sulla sua forma fisica giudicata quella di un "non atleta". Una situazione che non è gradita neppure al tecnico del club americano Phil Neville che, a detta del Sun, sarebbe ben felice di toglierlo dalla sua squadra e permettere alla società di liberare dei fondi per effettuare nuovi investimenti. Il tecnico e il direttore sportivo Chris Henderson accoglierebbe con gioia l'eventuale decisione dell'ex Juventus di appendere gli scarpini al chiodo anche perché andrebbero a risparmiare 5.7 milioni di dollari di contratto.