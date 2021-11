In Inghilterra sicuri: Pochettino dice addio al Psg per il Manchester United

Possibile cambio di mister tra parigini e Red Devils

Dopo l'addio di Ole Gunnar Solskjaer dal Manchester United è tempo di pensare al futuro mister. Ma l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra ha davvero del clamoroso. Infatti, diversi tabloid britannici parlando di un possibile approdo di Mauricio Pochettino in Red Devils. L'attuale manager del Paris Saint-Germain sarebbe il principale candidato per sostituire il norvegese anche subito.

Nelle scorse ore le prime voci, poi questa mattina la notizia anche sulle prime pagine britanniche tra cui quella del Mirror. L’allenatore argentino non è contento a Parigi e la sua famiglia risiede ancora in Inghilterra, dove l’ex Tottenham ambirebbe a tornare. Pochettino sarebbe stufo di dover gestire uno spogliatoio dominato da personalità forti che, spesso, sarebbero anche in constrasto tra loro. Per questa ragione sarebbe anche disposto a dire subito addio al club e prendere il posto appunto di Solskjaer.