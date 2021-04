In Inghilterra sicuri: Sarri torna in Premier League

Roma, ritorno al Napoli oppure pista estera. Per Maurizio Sarri il futuro è ancora in bilico. Uscito di scena dopo l’addio alla Juventus, il mister toscano potrebbe rimettersi in gioco dopo il periodo di pausa e riflessione. Secondo i media inglesi, il suo destino potrebbe essere di nuovo in Inghilterra, dove aveva già allenato il Chelsea.

Sarri torna in Premier League?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, per Sarri sarebbe nata l’opzione Tottenham per prendere il posto dell’attuale manager José Mourinho. “Il Tottenham vuole Sarri al posto di Mourinho”, dice il tabloid britannico che sottolinea come la panchina del mister portoghese sia decisamente in bilico dopo che il Tottenham è scivolato a 6 punti dal quarto posto, posizione che ne garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Per sostituire lo Special One, la dirigenza degli Spurs ha pensato proprio a Maurizio Sarri che dopo lo scudetto vinto la scorsa stagione sulla panchina della Juventus potrebbe ripartire proprio dalla Premier League. L’arma in più del Tottenham sarebbe Franco Baldini, grande amico di Sarri, e consulente degli Spurs.