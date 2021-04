In Inghilterra tornano i tifosi: 8000 fan per la finale di Carabao Cup

Una bella notizia per il calcio inglese che potrà preso riabbracciare i fan allo stadio. Per la finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham del prossimo 25 aprile, le due squadre potranno contare sul sostegno dei tifosi.

Lo ha annunciato la English Football League (EFL) che ha confermato che per la finale di Carabao Cup fra Manchester City e Tottenham in programma il prossimo 25 aprile sarà garantito l’accesso a Wembley a 8000 spettatori. Nel comunicato ufficiale si legge che questa partita verrà inserita nel programma Events Research Programme, ovvero una serie di test condotti in eventi sportivi per raccogliere dati e ridurre al minimo il rischio di trasmissione del virus.