In Nicaragua il virus non ferma il calcio: giocatori con guanti e mascherine

L’Italia e il mondo stanno affrontando una crisi sanitaria ed economica a causa del Coronavirus. La pandemia, almeno in Italia, sembra sti cominciando ad allentare la presa, ma è ancora presto per cantare vittoria. In tutto il mondo lo sport si è fermato. In Italia e in Europa non ci sono date certe sulla ripresa dei campionati nazionali e delle coppe. Solo tre paesi nel mondo non hanno fermato il calcio. Tra questi c’è anche il Nicaragua.

MASCHERINE E GUANTI – Le autorità infatti hanno deciso di continuare con il campionato nonostante nel paese ci siano 5 casi di positività al Covid-19. Gli stadi rimarranno chiusi al pubblico, ma i giocatori scenderanno in campo con guanti e mascherine. Una misura che non è piaciuta proprio a tutti. Qualche giocatore infatti è fuggito nel proprio Paese d’origine per stare con la famglia.