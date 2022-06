In Norvegia c’è un portiere furbetto: Gunnarsson prova a rimpicciolire… la porta

L'estremo difensore è stato pizzicato a tentare di spostare i pali della sua porta

Patrik Gunnarsson è stato pizzicato a fare il furbetto. In Norvegia , il 21enne portiere islandese del Viking , squadra di Eliteserien (la massima serie norvegese), è stato sorpreso mentre spostava ,o cercava di farlo, leggermente i pali della sua porta prima di una partita. L'obiettivo? Abbastanza ovvio: cercare di rimpicciolire la grandezza naturale dello specchio dove avrebbe poi ricevuto i tiri dei rivali.

A riferire di questo curioso fatto è stato il media Aftenposten che ha spiegato come nei video pubblicati sui social si veda chiaramente il giocatore nell'atto di spingere i pali verso l'interno. Da quanto si apprende, questo gesto non è il primo compiuto da Gunnarsson che avrebbe tentato la "furbata" nelle ultime due gare casalinghe della sua squadra. Dal canto suo, il portiere avrebbe rispedito le accuse: "Si tratta solo un rituale prima delle partite. Questo gesto mi fa sentire a mio agio. Non c’è altro. Prendo solo un po' a calci i pali".