In Spagna si ferma tutto, stop al calcio dilettantistico. Anche la Liga a rischio

Dall’Europa e dal mondo arrivano come schegge impazzite le notizie riguardo al diffondersi del Coronavirus. L’epidemia sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie italiane e in Europa anche altri stati stanno facendo i conti con l’espandersi del virus. Il governo in Italia ha già optato per la sospensione del campionato e ora anche la Spagna potrebbe seguire l’esempio.

SI FERMA TUTTO – In Spagna in queste ore il Coronavirus si sta espandendo a macchia d’olio e per questo motivo la Federcalcio spagnola ha bloccato tutto il calcio a livello dilettantistico. A riportarlo è il Mundo Deportivo. Ma c’è di più. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, la Federazione sta valutando in queste ore la sospensione del campionato a partire già dalla prossima giornata. Anche la Copa del Rey, già a rischio rinvio, sarebbe quindi annullata.