In Spagna sicuri: Aguero annuncia il ritiro e la data è già decisa

Il Kun non potrebbe più giocare a calcio

Sono ore piuttosto calde in Spagna per quanto riguarda il futuro nel mondo del calcio di Sergio Aguero. L'attaccante del Barcellona era stato male poco più di un mese fa quando, nella sfida contro l'Alaves, era rimasto sul terreno di gioco solo per i primi 38' minuti dovendo abbandonare la gara per via di evidenti problemi respiratori. Il Kun si era sdraiato sul prato del Camp Nou portandosi la mano alla gola e alla fronte. Successivamente a quei momenti era stato trasportati in ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso. Per lui aritmia cardiaca, un problema per cui sono stati prescritti tre mesi di stop da ogni attività fisica. Uno stop che secondo Radio Marca sarà definitivo.