In Spagna sicuri: data decisa per la firma di Mbappé col Real Madrid

Il destino dell'attaccante francese sembra deciso

La stellina del Paris Saint-Germain continua a brillare in campo dove ieri, in Coppa di Francia, ha realizzato una tripletta contro il Vannes. Ma l'attenzione, come detto, è tutta al mercato e alla prossima sua destinazione. Come spiegato dal media iberico, Mbappé sarà un nuovo calciatore del Real Madrid e la firma, o quantomeno l'accordo pubblico tra le parti, potrebbe arrivare in un momento preciso: dopo le gare degli ottavi di finale di Champions League dove proprio Blancos e parigini si affronteranno per provare ad accedere al turno successivo.