In Spagna sicuri, l’Al-Hilal vuole Messi: contratto da 350 milioni di dollari

Nelle ultime ore in Arabia Saudita sono in aumento le voci di un possibile trasferimento proprio dell'argentino nel club rivale di quello in cui si è appena trasferto appunto Cristiano Ronaldo. In modo particolare Mundo Deportivo spiega come il club arabo sarebbe disposto ad avanzare una proposta monstre da ben 350 milioni di dollari al calciatore pur di portarlo in squadra. L’intento infatti dell‘Al-Hilal è ricreare la storica rivalità tra i due fenomeni per attirare gli occhi di tutto il mondo sul campionato. Non solo. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche quello di accrescere le possibilità di avere il Mondiale 2030 con una candidatura congiunta con Egitto e Grecia.