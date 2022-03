In Spagna sicuri: Modric e Real Madrid ad una “chiacchierata” dal rinnovo

Il croato pronto al rinnovo con i Blancos

Luka Modric e il Real Madrid non hanno alcuna intenzione di dirsi addio. Il centrocampista croato si sta confermando leader dello spogliatoio ma non solo. Anche in campo, le prestazioni del Pallone d'Oro 2018 sono tornate ai livelli più alti mai toccati e questo sta portando all'inevitabile decisione dei Blancos di confermarlo anche per il futuro.