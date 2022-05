In Spagna sicuri: Suarez pronto a tutto per tornare al Barcellona

Il bomber ha voglia di tornare in blaugrana

Il tempo di Luis Suarez all' Atletico Madrid potrebbe essere finito. L'attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto con i Colchoneros nel 2023, secondo quanto rivelato da El Chiringuito, a due anni di distanza dall'addio al Barcellona sarebbe desideroso di fare un clamoroso ritorno. Da quanto si apprende, il classe '87 vorrebbe tornare a vestire la maglia blaugrana e lavorare con Xavi, suo ex compagno ora alla guida tecnica dei catalani.

Il giocatore sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio e adattarsi alle necessità del club pur di tornare al Camp Nou. In Spagna, il Pistolero ha una vita, un'attività ed è sempre stato molto bene. La volontà di Suarez al momento non sarebbe del tutto corrisposta dalla società che si sta guardando attorno per un centravanti ma fino ad ora tra i vari Lewandowski, Mbappé e Haaland non ha ricevuto notizie confortanti. In tale ottica, qualcosa potrebbe muoversi proprio per il grande ex. Staremo a vedere...