In Spagna sicuri: Zidane tratta col Psg per sostituire Pochettino

Trattativa nel vivo tra il francese e i parigini

Zinedine Zidane sarebbe ad un passo dal Paris Saint-Germain . L'ex mister del Real Madrid, accostato in queste settimane a diverse squadre, soprattutto al Manchester United, sarebbe invece vicinissimo a prendere il posto di Mauricio Pochettino in quel di Parigi.

La bomba di mercato la sgancia Mundo Deportivo che parla di "trattativa imminente" tra le parti. Lasciato il Real Madrid al termine della scorsa stagione, Zizou ha deciso di staccare la spina per un po' anche se il suo nome è stato spesso accostato a diversi club e alla Nazionale francese per il post Deschamps. Nelle ultime settimane, però, come anticipato, i media britannici lo hanno accostato con insistenza al Manchester United, pista che il media spagnolo, però, esclude aprendo, invece, l'ipotesi Psg .

Stando al periodico iberico, nella capitale francese non sono soddisfatti dell'operato di Pochettino che non convince né per risultati né per gestione di uno spogliatoio ricco di stelle - vedasi anche qualche malumore e incomprensione con Messi -. Ecco perché da mesi starebbe andando avanti il corteggiamento nei confronti di Zidane. Una serie di approcci che si sarebbero intensificati nell'ultimo periodo e che potrebbero vederlo alla guida dei francesi molto presto. Da capire se il cambio avverrà già in questa stagione o a giugno, pista maggiormente percorribile.