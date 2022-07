In Uruguay sono sicuri: Suarez torna al Nacional

Il futuro di Luis Suarez pare ancora incerto. L'attaccante uruguaiano si è svincolato dall' Atletico Madrid in questa stagione e ora è libero di firmare con qualsiasi club. Recentemente si era sparsa la voce di un suo approdo al River Plate , ma proprio il giocatore ha smentito l'ipotesi durante un'intervista. Nelle ultime ore, però, tra i quotidiani dell'Uruguay sta rimbalzando una clamorosa indiscrezione: Luis Suarez sarebbe vicino al ritorno al Nacional , club che l'ha lanciato nel panorama del calcio mondiale. Già nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti, con il Pistolero che sembrerebbe davvero vicino al ritorno a casa, dopo che il presidente del Nacional, José Fuentes , ha incontrato il giocatore dopo un viaggio in Spagna.

"Me ne vado più felice di come sono venuto. La sua famiglia è determinata a venire in Uruguay. Luis definirà il suo futuro tra pochi giorni", ha spiegato lo stesso presidente degli uruguaiani ai microfoni di Telemundo, scatenando i tifosi della squadra, già impazziti all'idea di ritrovare in patria il fenomenale attaccante.