Inaki Williams, niente Spagna: sceglie il Ghana e giocherà il Mondiale

"Sento che è giunto il momento di trovare le origini ghanesi dentro di me, che significano così tanto per me e la mia famiglia", ha dettoInaki Williams. "Voglio restituire una piccola parte di tutto ciò che ci ha dato perché il Ghana ha giocato un ruolo significativo nel diventare quello che sono come persona, come figlio e come fratello. Oggi inizia una nuova sfida. D'ora in poi difenderò la maglietta del Ghana con tutta la mia volontà, darò il massimo".