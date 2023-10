Inaki Williams: “Razzismo? Con i soldi non guardano al colore, senza…”

L'attaccante dell' Athletic Bilbao e della Nazionale ghanese, Inaki Williams , è tornato a parlare del tema razzismo negli stadi. Diversi casi, infatti, si stanno susseguendo ne LaLiga. Così il classe 1996 spagnolo naturalizzato ghanese ai microfoni di ESPN: "Se hai molti soldi, come nel mio caso, non guardano il colore della tua pelle, ma se fai il venditore ambulante le cose cambiano".

SULLA SCELTA DEL GHANA - Inaki Williams ha scelto il Ghana, mentre il fratello Nico, invece, ha scelto di rappresentare la Spagna. Così il classe 1994 sulla scelta, condizionata dal nonno: "Voleva che giocassi in Ghana, l'ho ottenuto e ho potuto onorarlo. Quando io e mio fratello siamo andati quest'estate, abbiamo visto dei bambini scalzi e gli ho detto 'guarda Nico, se non fosse per papà e mamma, potremmo essere uno di questi ragazzi", ha dichiarato.