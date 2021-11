Ince, attacco a Solskjaer per Van de Beek: “Lo ha preso per il c**o”

Dura critica da parte dell'ex giocatore al mister del Manchester United

AL SUO POSTO... - Come riporta il Daily Mail, l'ex calciatore ha parlato a United Stand Podcast difendendo Van de Beek e immedesimandosi in lui: "Ha giocato 4 minuti contro l'Atalanta dopo che nel mercato Solskjaer gli ha detto di restare che sarebbe stato importante per la squadra", ha esordito Ince. "Questo mi preoccupa. La scelta di Solkjaer di dirgli questo e poi non usarlo. Lo ha voluto, l'ha preso a 40 milioni per farlo essere il futuro del centrocampo e poi non lo fa giocare. Fossi in Van de Beek manderei tutti a quel paese. Lo ha preso per il c**o. Non solo lo ha fatto entrare per 4 minuti contro l'Atalanta ma gli ha detto contro il City di entrare 10 minuti in una gara dove non stavano toccando palla. Questa è stata una presa per il c**o a tutti gli effetti. Fossi stato in lui non sarei entrato in campo".