Ince non ha dubbi e consiglia Ibrahimovic: “Deve tornare al Manchester United e guidare lo spogliatoio…”

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Lo svedese sta lanciando messaggi riguardo alla sua prossima destinazione. Nonostante non si escluda il proseguimento in MLS nei LA Galaxy, lo svedese è accostato a diversi club europei, tra cui anche il Napoli.

Per l’ex Barcellona e Inter, però, non è escluso anche un clamoroso ritorno al Manchester United per dare una mano ad una squadra in difficoltà in questo avvio di stagione. Per lo meno è quello che si augura l’ex Red Devils Paul Ince parlando a Paddy Power.

PERFETTO – “Penso che se Ibrahimovic volesse, tornare all’Old Trafford al Manchester United sarebbe la strada perfetta da percorrere. Sarebbe perfetto per educare tutti questi giovani giocatori che Solskjaer sta cercando di far crescere. Sarebbe per loro un’incredibile fonte di ispirazione fuori dal campo e sul campo. Hanno bisogno di qualcuno che possa controllare lo spogliatoio ed essere un vero leader, e Ibrahimovic si adatta ad un ruolo di questo tipo. Sarebbe il ‘padrino’ dello spogliatoio dello United”.

MANDZUKIC – Qualche parola anche su altro nome accostato al Manchester United, quello di Mario Mandzukic: “Sai che non giocherà 90 minuti ogni partita, ma alla fine è un marcatore letale. Indubbiamente verrebbe con un contratto di breve durata. Garantisce gol. Se lo metti 15-20 minuti sai che segnerà. E sappiamo che lo United creare occasioni ma ha difficoltà a segnare. Mandzukic è la soluzione perfetta. È un attaccante completamente diverso da quelli che ci sono ora. Ma per lo stesso discorso, non capisco perché non si debba provare a prendere Ibrahimovic…”.