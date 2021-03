Incidente con Lamborghini da 300 mila sterline, Lys Mousset finisce in tribunale

Non un bel momento per Lys Mousset, attaccante dello Sheffield United. Se lato sportivo la sua squadra si trova all’ultima posizione in classifica in Premier League, anche extra campo le cose non sembrano andare proprio nel verso giusto.

Come riporta il Sun, infatti, il giocatore classe 1996 dovrà rispondere in tribunale per un incidente stradale avuto lo scorso gennaio quando distrusse la sua Lamborghini da 300 mila sterline.

Lys Mousset in tribunale dopo incidente d’auto

Da quanto si apprende dal tabloid inglese, Lys Mousset dovrà comparire in tribunale nel mese di giugno per rispondere di ben due reati commessi in occasione dell’incidente stradale avuto a gennaio. Nella serata del 4 gennaio, l’attaccante francese di origine senegalese aveva distrutto la sua Lamborghini da ben 300 mila sterline finendo contro delle vetture parcheggiate. Come se non bastasse, non si era fermato a sincerarsi che tutto fosse ok e che nessuno si fosse fatto male.

Secondo il Sun, Lys Mousset dovrà rispondere di guida senza la dovuta attenzione e di mancato soccorso per non essersi fermato dopo l’incidente.