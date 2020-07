Incontro a luci rosse per Arshavin, una donna racconta: “Gli chiesi un selfie ma…”

L’ex giocatore dell’Arsenal, Andrei Arshavin, si è reso protagonista di una storia abbastanza particolare. Secondo quanto riportato dal giornale russo Komsomolskaya Pravda, il calciatore russo avrebbe incontrato una donna che appartiene al mondo dei film per adulti, tale Lola Taylor, che ha rilasciato alcune dichiarazioni molto piccanti relative ad un episodio memorabile.

IL SELFIE NON VOLUTO

La donna ha riferito: “Arrivarono nella stanza Arshavin e Bystrov e si distesero sul letto. Bene, prima di iniziare, ho chiesto un selfie. Beh si, lo volevo come ricordo. Erano fortemente allarmati, e mi dissero: ‘Avrai il selfie quando finiremo’. In quel momento, il loro terzo amico di nome Alexander iniziò a strapparmi il telefono. Mi sono arrabbiata e me ne sono andata. Si erano offesi. È così strano: vogliono farlo in gruppo, ma non fanno un selfie”, ha concluso Lola Taylor.