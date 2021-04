Incredibile a Toronto: un coccodrillo invade il campo durante l’allenamento

Invasione di campo durante l'allenamento del Toronto: un coccodrillo ha fatto irruzione sul campo da gioco, creando allarme e stupore

Ha del surreale quello che è successo sui campi d’allenamento del Toronto , club di MLS. La squadra si è ritrovata, come di consueto, per la sessione giornaliera, ma un’ospite inaspettato ha interrotto la seduta: un coccodrillo ha invaso il terreno di gioco, interrompendo immediatamente l’esercitazione

I giocatori, nello stupore generale, non hanno abbandonato il campo e hanno osservato il rettile da debita distanza, in attesa di capire i suoi movimenti. Membri dello staff del club americano, a bordo di un caddy, hanno provato ad allontanare l’alligatore, cercando di spingerlo al di fuori del campo. Dopo momenti di agitazione, l’animale ha preso la via del ritorno, consentendo la ripresa degli allenamenti.